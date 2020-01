Bakambu quasi al Barcellona, poi il clamoroso dietrofront, con il giocatore già all'aeroporto. E la Lazio monitora la situazione. Il centravanti del Sinobo Guan, per qualche ora è stato di fatto un nuovo giocatore del Barcellona. Ha preso l'aereo da Pechino, è sceso ad Hong Kong per lo scalo, poi la notizia.



CLAMOROSO RETROSCENA - Il centravanti è stato avvisato: niente Barcellona, i blaugrana hanno fatto marcia indietro. Un caso 'Politano' in salsa catalana, insomma. L'ex Villarreal l'ha presa comunque con ironia sul suo profilo Twitter: "Transfermarkt, cambia il mio storico trasferimenti aggiungendo: 'Quasi Barcellona', per piacere". Vuole andare via dalla Cina, potrebbe riaccendersi la pista Lazio.