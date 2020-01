Sembrava destinato a vestire la maglia dell’Inter, e invece ora la pista più concreta per Olivier Giroud è quella che porta alla Lazio. L’attaccante francese è fuori dal progetto tecnico del Chelsea e voglioso di rilanciarsi in ottica Europei 2020 per scalare le gerarchie in nazionale.



NIENTE INTER - Fino a qualche giorno fa, il francese era il primo nome sul taccuino di Marotta e Ausilio per regalare a Conte il tanto richiesto vice Lukaku. La trattativa era ben indirizzata anche se permaneva una minima distanza tra la domanda dei Blues e l'offerta nerazzurra. L’asse Milano-Londra si è poi raffreddato con l’arrivo di Eriksen, e un investimento che ha costretto l’Inter ad importanti valutazioni economiche che hanno portato ad escludere il suo arrivo.



ACCORDO TROVATO – Nel vuoto lasciato dall'Inter si è inserita nelle ultime ore la Lazio con il direttore sportivo Tare che è riuscito a trovare l’accordo con Giroud per il trasferimento a Roma e con un contratto della durata di 2 anni e mezzo a 2,5 milioni. Cosa manca quindi? Anche per i biancocelesti manca ancora il via libera del Chelsea, che ancora è alla ricerca di un sostituto e sta provando il forcing per Mertens. Senza l'alternativa difficilmente arriverà il via libera all'affare che la Lazio è pronta a chiudere per circa 4 milioni di euro. Il tempo inizia a stringere, ma Inzaghi preme per avere un rinforzo di grande livello per il proprio attacco.