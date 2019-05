Bakayoko ed il Milan hanno visto finali di stagioni migliori. I rossoneri, alla luce degli ultimi screzi del giocatore con Gattuso, starebbero pensando di non riscattare il centrocampista in prestito dal Chelsea. A questo proposito, stando a quanto riporta Claudio Raimondi di SportMediaset, l'Inter sarebbe interessata ad offrire al Chelsea la medesima formula di prestito per portare Bakayoko in nerazzurro la prossima stagione.