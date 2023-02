La notizia ha del clamoroso, ma il Chelsea, nel suo maxi mercato invernale, non ha tenuto conto della lista Champions e del fatto che solo 3 cambi sono e saranno possibili in vista del proseguo del torneo. Per questo dei tantissimi acquisti completati in tanti potrebbero rimanere esclusi e, a sorpresa, un'esclusione eccellente potrebbe arrivare nel reparto offensivo.



Secondo El Desmarque la situazione attorno a Joao Felix, arrivato a Londra in prestito oneroso e secco dall'Atletico Madrid, potrebbe presto degenerare perché i Blues stanno pensando proprio di escludero dalla lista Champions. L'arrivo di Enzo Fernandez in extremis, insieme a Mudryk e Badiashile ha fatto cambiare i piani iniziali.