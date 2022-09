Mauro Icardi e Wanda Nara sempre nell'occhio del ciclone. Insieme alla mamma di lei, la signora Nora Colosimo, la coppia è stata accusata formalmente davanti al Tribunale Penale e Correttivo n. 10 da Carmen Reboledo, ex dipendente dei due argentini.



L'accusa sollevata è quella di "traffico di persone". Lo ha annunciato Alejandro Cipolla, avvocato di Carmen, che ha raccontato i dettagli dell'accusa al programma televisivo Teleshow. La diatriba tra le due parti prosegue da tempo e, se in precedenza Wanda aveva risposto per le rime alla sua ex collaboratrice, ora ha preferito restare in silenzio.



Si tratta di un momento complicato per il futuro dell'ex attaccante dell'Inter. La proposta del Galatasaray è ancora sul tavolo ma la trattativa pare si sia arenata. Il club turco però ha ancora qualche giorno visto che il mercato lì è ancora aperto per tentare l'all-in. La procuratrice nonché compagna di Mauro intanto continua ad incantare i suoi follower su Instagram