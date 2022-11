Clamorosa bomba dall'Inghilterra. L'Inter Miami, secondo quanto riportato dal The Sunday Times, è a un passo dalla firma di Lionel Messi. L'accordo renderebbe il 35enne argentino il calciatore più pagato nella storia della MLS, a partire dalla prossima stagione.



BECKHAM, FABREGAS E SUAREZ PER CONVINCERLO - Il club di cui è presidente e co-proprietario David Beckham vorrebbe portare a Miami anche Cesc Fabregas e Luis Suarez, a partire dall'anno prossimo. Gli statunitensi sono fiduciosi che la Pulga possa firmare e ufficializzare l'accordo già dopo il Mondiale in Qatar, lasciando il PSG a scadenza di contratto e non facendo ritorno a Barcellona, proprio per sposare il calcio a stelle e strisce.