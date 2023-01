Djibril Cissé si è ritirato 5 anni fa eppure l'ex nazionale francese, con un passato anche alla Lazio, ha espresso il desiderio di tornare in campo. Il motivo? Gli mancano quattro reti per arrivare a 100 in Ligue 1.



"Sono due anni che ci provo, perché sono un marcatore, un numero 9. Essere a soli 4 gol dai 100 in Ligue 1 non mi va bene. Se qualcuno mi offrisse la possibilità, giocherei gratis", ha confidato a Olivier Dacourt nel documentario "Le Crépuscule des champions", trasmesso su Canal+.