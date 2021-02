Incredibile, ma vero. Non pago dell'ingiusta espulsione di Freuler al 17' che gli ha permesso di giocare tutto il resto della partita in superiorità numerica, il Real Madrid protesta per un'altra decisione presa dall'arbitro tedesco Stieler nell'andata degli ottavi di finale in Champions League vinta 1-0 mercoledì sera a Bergamo sul campo dell'Atalanta.



Secondo il quotidiano spagnolo AS, il club del presidente Florentino Perez farà appello all'Uefa chiedendo di togliere il cartellino giallo di Casemiro. Il centrocampista brasiliano era diffidato, quindi dovrebbe saltare per squalifica il ritorno in programma il 16 marzo a Madrid. Ma il Real chiede l'utilizzo della prova tv per dimostrare una presunta simulazione da parte dell'attaccante colombiano dell'Atalanta, Duvan Zapata.