Clamoroso dalla Spagna. Se da una parte si paventa un ritorno di Lionel Messi al Barcellona, dall'altra si prospetta un futuro in Arabia per la Pulce. Secondo quanto riporta Sport, la stella argentina sarebbe vicinissima al passaggio all'Al-Hilal. Non solo. Martedì 6 giugno, si legge, potrebbe essere ufficializzato il suo passaggio.