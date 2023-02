Sembrava tutto fatto, con il giocatore in città in attesa del transfer internazionale e pronto a fare visite mediche e foto di rito. Qualcosa però in prossimità del gong del mercato in Francia è andato storto e ora Hakim Ziyech è sempre più vicino ad un clamoroso ritorno in Premier League perché l'affare in prestito con diritto di riscatto dal Chelsea al PSG non è stato depositato in tempo presso gli uffici della Lega francese.



IL RICORSO - Il Paris Saint Germain ha già ufficializzato che ha presentato un ricorso ufficiale presso la Ligue de Football Professionel, la Lega calcio in Francia per ottenere una deroga sui ritardi che secondo il club francese sono stati causati dal Chelsea. In contemporanea, infatti è stato depositato con ben 5 minuti di ritardo anche il trasferimento dal PSG al Nizza di Ismael Gharbi e anche questo affare è sub judice.



IL RETROSCENA - Sebbene ci sia grande pessimismo sulla possbilità di ottenere la deroga, il PSG è convinto di avere margine operativo. L'accordo sull'affare era infatti stato trovato in anticipo rispetto alla scadenza, ma è stato il club inglese, riporta RMC Sport ad inviare per ben 3 volte i contratti con errori importanti che avrebbero invalidato il deposito.