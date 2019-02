La Sampdoria potrebbe presto cambiare proprietario. Massimo Ferrero, attuale presidente del club, sta infatti trattando la cessione del 100% delle quote del club blucerchiato e mercoledì, a Londra, andrà in scena un incontro in cui saranno presenti i vicepresidente Fiorentino e Romei e i rappresentati di un fondo americano portato all'attenzione di Ferrero da Gianluca Vialli.



L'INDIZIO DI GRAVINA - Un fulmine a ciel sereno? Non proprio. La Repubblica, infatti, sottolinea come il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, nei giorni scorsi abbia dato due indizi che, oggi, possono essere ricondotti incredibilmente a questa trattativa. Il numero 1 del calcio italiano, infatti, affermò: "Il calcio italiano ha ritrovato appeal, presto potrebbero entrare fondi internazionali molto solidi sul piano finanziario" e sul ruolo di Gianluca Vialli in FIGC sottolineò: "so che potrebbe diventare presidente di una squadra del nostro campionato".



100 MILIONI - Un incontro già pianificato nelle sedi londinesi e che mercoledì potrebbe porre le basi per il passaggio di mano della Sampdoria ai soci di Vialli, che tornerebbe in casa blucerchiata nelle vesti di team manager. Ferrero, riporta Repubblica, valuta la Samp non meno di 100 milioni di euro. Inizio di una trattativa lampo o rottura fin dalle prime battute. La presenza di Fiorentino, colui che curò l'acquisto della Roma da parte di Pallotta è significativo di quanto l'incontro di mercoledì sarà decisivo.