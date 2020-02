Ha dell'incredibile quanto sta accadendo sui social. Niccolò Fraschini, consigliere comunale di Pavia, ha pubblicato sul proprio profilo Facebook un post davvero di cattivo gusto, attaccando pesantemente napoletani, francesi e romeni. Questo quanto scritto da lui (il messaggio è stato successivamente eliminato):



"Noi lombardi veniamo schifati da gente che praticamente vive nell'immondizia (napoletani et similia), da gente che non ha il bidet (francesi) e da gente la cui capitale (Bucarest) ha le fogne popolate da bambini abbandonati. Da queste persone non accettiamo lezioni di igiene: tranquilli, alla fine di tutto questo i ruoli torneranno ad invertirsi. #Coronavirus".



Ha poi cercato di spiegarsi parlando ai microfoni di Radio Punto Nuovo, durante la trasmissione Punto Nuovo Sport Show:



"Il concetto espresso non è così lontano dalla realtà, è una polemica contro chi ha amministrato la città di Napoli e i comuni vicini. Visto che alcuni sindaci del Sud, ad Ischia ad esempio, non vogliono i turisti, da amministratore rispondo. Non ho parlato di colera, ma sono sicuro che qualche cretino avrebbe scritto qualcosa contro i napoletani, qualora il focolare fosse stato a Napoli. Se i miei toni sono stati eccessivi, mi dispiaccio, ma il mio post è stato di difesa, contro gli attacchi dal Sud. Rinvio di Juventus-Inter? Sì, non è una partita come le altre. Tutti i derby, più il così detto derby d’Italia, hanno un appeal particolare. Sarebbe stato un danno d’immagine”.

".