Il pareggio per 2-2 contro l’Empoli probabilmente non basterà a Davide Ballardini per salvare la panchina del Genoa. La proprietà americana sta valutando seriamente l’esonero dell’allenatore e per sostituirlo sta pensando ad Andriy Shevchenko.



L’IDEA SHEVA - Una suggestione? No, di più. L’ex milanista è un candidato forte per la panchina del Genoa, il nome più caldo davanti a quello di Andrea Pirlo che prende tempo e ha fatto sapere di voler valutare eventuali altre proposte.



DOPO L’EUROPEO - Dopo l’esperienza come ct dell’Ucraina all’ultimo Europeo, Sheva aveva salutato la nazionale spiegando che dopo cinque anni gli sarebbe piaciuto allenatore un club. Eccolo, forse. Quel Genoa che dopo la sosta potrebbe presentarsi alla gara con la Roma con Shevchenko in panchina. La pausa per le nazionali infatti darebbe il tempo all’ex attaccante di entrare nel mondo rossoblù e conoscere la squadra prima di riprendere il campionato. Ballardini pareggia e la società riflette, Sheva al Genoa è più di un’idea.