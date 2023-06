Quello che sembrava fantamercato è diventata un'ipotesi reale, destinata nei prossimi giorni a diventare un'opzione concreta. La frattura tra l'attaccante francese classe 1998 e Al Khelaifi, rappresentante del fondo qatariota proprietario del club, è diventata scomposta dopo la scelta del numero 7Ieri c'è stato un summit al termine del quale è stato lanciato all'ex Monaco, autore di 212 gol in 260 partite con il Psg, un ultimatum:(si parte il 4 luglio, ma Mbappé avendo giocato con la Francia due partite di qualificazione al prossimo Europeo avrà dei giorni di riposo in più)Una mossa sorprendente, che cambia tutto. Mbappé non solo può partire,, fino a pochi giorni fa la rivale numero uno anche per la scelta di Perez di sponsorizzare la Superlega (Al Khelaifi è il presidente dell'Eca, l'associazione dei club europei, ed è filo Uefa).: in Spagna, la popolare trasmissione El Chiringuito parla già di presentazione, fissata per il 23 luglio.Quanto può costare Mbappé al Real Madrid?Ai quali il club più vincente in Europa dovrà aggiungere l'ingaggio. Con il Psg lo scorso anno aveva firmato un accordo da 92 milioni di euro l'anno, inclusa la quota di premio alla firma da 180 milioni. Un fiume di soldi.(fino a un massimo del 30% sull'importo fisso)del Borussia Dortmund.