Uno strappo, che difficilmente verrà ricucito. E questa volta i soldi non c'entrano nulla. Kylian Mbappé ha deciso di non attivare l'opzione di rinnovo del contratto in scadenza nel 2024 con il Paris Saint-Germain, rimasto letteralmente spiazzato dalla scelta, soprattutto dopo averlo ricoperto d'oro la scorsa estate. Tradotto, credeva di poter contare sull'ex Monaco fino al 2025, invece unon è bastato a tenere a distanza le voci di mercato. L'attaccante della nazionale francese, con la quale ha segnato 38 gol in 68 partite ufficiali,Ma non è detto che non sia costretto a fare la valigia prima dell'inizio della prossima stagione.Il Paris Saint-Germain, infatti, non è disposto a perderlo gratis e valuta la sua cessione subito. Ancora non c'è un prezzo ufficiale,. Con Messi volato a Miami per vestire la maglia dell'Inter di Beckham e soci, e Neymar conteso da Manchester United e Al Hilal, il Psg si prepara all'ennesima rivoluzione. E vuole avere il budget per farla.che ha messo in stand by Havertz del Chelsea e Kane del Tottenham, ma da Parigi non arrivano segnali positivi. Al Khelaifi, numero uno del Psg e dell'Eca, l'Associazione dei club europei, è disposto a cedere Donatello, come viene chiamato nello spogliatoio Mbappé,La proprietà qatariota è furiosa con Mbappé, che non era costretto a comunicare concretamente la sua volontà di non sfruttare l'opzione. L'assenza di una lettera prima del 31 maggio non l'avrebbe automaticamente impegnato fino al giugno 2025.. Che qualcosa si era rotto lo si era capito lo scorso aprile, quando Mbappé aveva attaccato il club su Instagram: "Ho appena preso parte alla visione della campagna abbonamenti del club per la stagione 23/24.. Ecco perché mi batto per i diritti di immagine individuali. Il PSG è un grande club e una grande famiglia, ma non è certo Kylian Saint-Germain. Cordiali saluti, Kylian Mbappe". Segnali sottovalutati, l'anticamera di una guerra interna.