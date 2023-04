La sconfitta subita dall'Al Nassr contro l'Al Hilal rischia di portare guai sempre più grandi a Cristiano Ronaldo e non soltanto dal punto di vista sportivo con l'Al Ittihad che vola a +3 in classifica, ma anche e soprattutto per quanto può accadere extra-campo.



IL GESTACCIO - L'attaccante portoghese, uscendo sconsolato dal campo è stato bersagliato dagli sfottò dei tifosi rivali che lo hanno preso in giro intonando cori per Lionel Messi. Ronaldo non ha saputo resistere e si è rivolto al settore dello stadio con un gestaccio toccandosi le parti intime.



L'ACCUSA SOCIAL - Inutile sottolineare come il video e le immagini siano immediatamente stati condivisi e sono diventati virali sui social portanto il mondo arabo a dividersi in due, ma con lo schieramento di chi condanna il gesto che si fa di ora in ora sempre più forte e che potrebbe portare a conseguenze importantissime per l'ex-Juve.



RISCHIA CARCERE ED ESPULSIONE - Fra gli accaniti oppositori di Ronaldo c'è Nouf bin Ahmed avvocato e advisor presso le Nazioni Unite che ha annunciato che presenterà una petizione al Ministero Pubblico dell'Arabia Saudita per l'arresto e l'espulsione dal paese di Cristiano Ronaldo: "La condotta di Cristiano è un crimine. Un atto pubblicamente indecente, che è uno dei reati punibili con l'arresto e la deportazione se commesso da uno straniero. Presenteremo una petizione al Ministero pubblico a questo proposito".