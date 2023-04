What's up Cristiano Ronaldo ?pic.twitter.com/r6okfJJi5A — VAR Tático (@vartatico) April 18, 2023

A torcida do Al-Hilal: " Messi, Messi e Messi".



Cristiano Ronaldo: - pic.twitter.com/kReAk6XBA1 — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) April 19, 2023

, che lancia i padroni di casa al quarto posto in classifica a -4 dagli ospiti, secondi con una partita giocata in meno rispetto all'Al-Hilal, ma con una partita giocata in più dell'Tra un gol preso e l'altro, poi al 77' si è visto. A fine partita