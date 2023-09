In Bolivia scoppia il caso calcioscommesse. In seguito alla diffusione di alcune registrazioni che svelano alcune combine alla base non solo della prima divisione boliviana, ma anche della seconda, la Federcalcio ha scelto di sospendere entrambi i campionati in attesa di nuovi sviluppi.



LE REGISTRAZIONI - Nelle registrazioni diffuse dalla stampa boliviana, si ascolta: "Abbiamo bisogno di 5 gol, è importante che ce ne siano tre nel primo tempo non importa di chi". Questo a dimostrazione dei "seri indizi che dimostrano come entrambi i campionati siano stati viziati" di cui lo stesso presidente della Federcalcio boliviana aveva parlato in conferenza stampa.



E ADESSO? - Anche la commissione arbitrale è finita al centro dello scandalo, tanto che la Federazione ha annunciato lo scioglimento dell'ente arbitrale. Nel mirino anche dirigenti e calciatori di varie squadre boliviane. La soluzione d'emergenza, sembra essere quella di riorganizzare un campionato in forma ridotta: a tal proposito è stata già presentata domanda alla Conmebol.