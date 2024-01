Clamoroso in Francia: perquisizioni presso il Ministero dell'Economia per il trasferimento di Neymar al PSG

Caos in Francia e attorno al Paris Saint Germain. Nella mattinata di lunedì alcuni agenti della polizia centrale hanno effettuato delle perquisizioni all'interno del Ministero dell'Economoia e delle Finanze francese nell'ambito dell'inchiesta sulle presunte agevolazioni fiscali concesse al club del presidente Nasser Al-Khelaifi in occasione dell’acquisto a cifre record di Neymar dal Barcellona nell'estate del 2017.



ANTI-CORRUZIONE E FRODE FISCALE - Le operazioni, rivelate da Mediapart in Francia, sono state condotte dal nucleo per la lotta alla corruzione e alla frode fiscale della Direzione nazionale della polizia giudiziaria. Le perquisizioni sono andate in scena nei locali della Direzione Generale delle finanze pubbliche. Gli investigatori hanno perquisito diversi uffici tra cui quello del direttore generale, che fino a poco tempo fa era occupato da Jérôme Fournel, nel frattempo diventato Capo di Gabinetto del Ministro delle Finanze Bruno Le Maire.



L'INDAGINE SUI BENEFICI FISCALI - L'indagine è iniziata nel settembre 2022 e sono partite da un'inchiesta collegata all'allora direttore della comunicazione del club, Jean-Martial Ribes. L'obiettivo della polizia è verificare se per il trasferimento da 222 milioni di euro in assegno unico versati dal PSG al Barcellona, il trasferimento più costoso della storia del calcio, l'allora vicepresidente Hugues Renson, abbia cercato di ottenere dal governo "benefici fiscali" verso il Psg.