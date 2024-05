Clamoroso in Spagna: chiede le cure per un tifoso sugli spalti e viene espulso

Un cartellino rosso che sta scatenando molte polemiche in Spagna quello assegnato duranteE' quanto accaduto sabato, in occasione della sfida tra Racing Santander ed Elche, valida per la 38esima giornata di Segunda Division.Durante il recupero, il centrocampista della squadra di casa,Per una protesta o una recriminazione? Nulla di tutto ciò:

- Sainz-Maza, il centrocampista del Racing Standander, era stato sostituito all'intervallo e si era accomodato in panchina per seguire l'andamento della partita. In pieno recupero, con la sua squadra in vantaggio per 2-1, il giocatore si è accordo che stava succedendo qualcosa sugli spalti e si è avvicinato a bordo campo per richiamare l'attenzione dell'arbitro e del quarto uomo.La risposta del direttore di gara? Si è diretto verso Sainz-Maza e ha estratto il rosso.- L'arbitro ha spiegato la sua visione dell'accaduto nel consueto referto stilato dopo il triplice fischio finale: "Al 90’ il giocatore Inigo Sainz-Maza Serna è stato espulso per il seguente motivo:. Quando il gioco è stato interrotto, ha continuato a rimanere fuori dall’area tecnica senza poter sentire quello che diceva".

- Come riportato da As, sugli spalti si è effettivamente verificata una situazione estremamente grave.E' stato fondamentale l'intervento del dottor, medico del, che subito ha lasciato l'area tecnica per recarsi sugli spalti con la sua attrezzatura e prestare i primi soccorsi al tifoso.Molti tifosi, nel frattempo, hanno iniziato a fischiare copiosamente poiché il gioco non era stato fermato.

Il protocollo in Spagna prevede che solo l'arbitro possa interrompere la gara, ma questo non è accaduto.