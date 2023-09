La Juventus è una società in vendita. La notizia è clamorosa e l'anticipazione de Il Giornale in edicola domani pubblicata da Sportmediaset apre spazio a tantissime riflessioni. Non è una voce nuova in ambito finanziario la possibilità che John Elkann ed Exor, una volta ripreso il comando dopo l'uscita di scena di Andrea Agnelli, abbiano iniziato a pensare alla cessione delle proprie quote di proprietà, ma la trasformazione da semplici voci in notizia porta con sé i crismi di un'ufficialità soprattutto in vista di un bilancio, il prossimo, in cui agli azionisti verrà chiesto nuovamente, per la terza volta in pochi anni, di ripianare le perdite legate anche ai problemi giudiziari.



STOP AGNELLI - Dopo 100 anni di proprietà, gli Agnelli avrebbero deciso di passare la mano: sono in corso le grandi manovre per l'addio al club. L'articolo a firma di Tony Damascelli e Osvaldo De Paolini, spiega che la Juventus è in aperta crisi sia societaria che economica con i conti sull'orlo del collasso e un bilancio devastato. L'opera di bonifica contabile che sta portando avanti Cristiano Giuntoli ha lo scopo finale di mettere sul mercato la società. Non sarà un processo immediato e semplice, ma l'idea si fa sempre più largo.