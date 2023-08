Nuovo interessante scenario nel caso che vede coinvolto l’ex presidente bianconero. Andrea Agnelli ha chiesto di accelerare i tempi della sentenza al TAR per il ricorso sul caso plusvalenze, per cui era stato sanzionato con due anni di inibizione dal Tribunale FIGC. Agnelli, lo scorso 20 giugno, aveva presentato un ricorso al TAR della Lazio e, durante la prima udienza, aveva rinunciato alla sospensiva per discutere direttamente e rapidamente la vicenda.



ISTANZA DI PRELIEVO – Secondo quanto riportato da Calcio&Finanza, i legali dell’ex numero uno della Vecchia Signora hanno depositato la cosiddetta “istanza di prelievo”. Si tratta di un passaggio formale, previsto all’articolo 71 del codice del processo amministrativo, dove viene spiegato che si può segnalare l’urgenza del ricorso.



L’ARTICOLO 71 – “Il giudice, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, può definire, in camera di consiglio, il giudizio con sentenza in forma semplificata. Si tratta di un atto con cui la parte sollecita il giudice, affinché anticipi l’udienza di discussione del ricorso per una rapida conclusione della causa”, come si evince dalla spiegazione fornita dal sito specializzato Altalex.