Emergono nuovi dettagli nella querellee per il suo caso di positività al doping. Anche le controanalisi hanno confermato la positività del giocatore nelle analisi chee che aveva visto labattere 3-0 l'Udinese. Il giocatore avrà ora una settimana di tempo per presentare le proprie memorie difensive che porteranno al processo, ma proprio queste ultime potrebbero essere incentrate su una tesi rivoluzionata rispetto a quanto si ipotizzava soltanto fino a qualche giorno fa. Propriosecondo il Corriere della Sera,Il quotidiano sottolinea infatti come, sebbene in un primo momento sembravala sostanza trovata nelle urine del francese, tra l'altro ampiamente vietata e soprattutto ben segnalata e sempre meno presente negli integratori,Perché c'è differenza? Perché il Dhea, più comunemente chiamato "Ormone della giovinezza", è un contaminatore classico di decide di prodotti contro l'invecchiamento e per il miglioramento della forza muscolare e, soprattutto, nProprio questa sottiliezza potrebbe spingere i legali del giocatore a sottolineareanche se il giocatore dovrà risalire al modello e alle quantità assunte nella data precisa di assunzione che può essere ricavata dai test