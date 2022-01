Sembrava tutto fatto per il passaggio di Federico Gatti dal Frosinone al Toro. Era stato raggiunto l'accordo tra i due club, sulla base di un'operazione da 1​0 milioni i euro tra parte fissa (8 milioni) e bonus (2 milioni). Ma nelle scorse ore è arrivata l'ennesima mossa di un Juve scatenata, che ha provato il sorpasso last minute riprendendo i contatti già approfonditi delle scorse settimane. Previsto in ogni caso già in serata un nuovo summit tra il ds granata Davide Vagnati e il dirigente di riferimento del Frosinone, Guido Angelozzi. Il derby per Gatti si infiamma, anche il Cagliari attende interessato considerando il fatto che per arrivare ad Armando Izzo sarebbe servito proprio l'arrivo di Gatti al Toro.