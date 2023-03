C’è anche la Juventus tra le pretendenti al Dibu Emiliano Martínez, portiere campione del Mondo con l’Argentina in Qatar e che, attualmente, difende la porta dell’Aston Villa. Che i rapporti tra i Villans, il loro tecnico Unai Emery, e il portiere trentenne di Mar del Plata siano ai minimi storici non è una notizia, ricorda Tuttosport. La sensazione è che, a fine campionato, l’avventura del Dibu con l’Aston Villa giungerà al termine. E giustamente si è aperta una vera e propria caccia, con l’interesse evidente e palese di top club non solo della Premier League, compresa la Juventus, come sostiene Tuttosport.