La Federcalcio della Polonia prende una posizione clamorosa contro la Russia, confidando di ricevere nelle prossime ore sostegno dagli omologhi della Repubblica Ceca e della Svezia. Il prossimo 24 marzo la nazionale capitanata da Robert Lewandowski non scenderà in campo contro l'avversario designato nella semifinale dei playoff per il Mondiale in Qatar. Una decisione che arriva dopo l'invasione di Mosca in Ucraina e il pronunciamento della Uefa al termine del Comitato Esecutivo tenutosi ieri, che impone la disputa in campo neutro dei match casalinghi di club e selezioni nazionali dei paesi coinvolti nel conflitto in corso.



"Non è più il tempo delle parole, ma quello dell'azione! A causa dell'escalation dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina, la Polonia non intende disputare la partita di spareggio contro la nazionale russa. Questa è l'unica decisione corretta. Stiamo discutendo con le federazioni di Repubblica Ceca e Svezia per una posizione comune di fronte alla Fifa", ha scritto in un messaggio su Twitter il numero della Federcalcio di Varsavia Cezary Kulesza. Una nota ufficiale dall'altissimo peso specifico a livello politico e che ha trovato prontamente il pieno sostegno del capitano della squadra polacca Robert Lewandowski: "E' la decisione giusta! Non posso immaginare di affrontare la nazionale russa mentre prosegue un'aggressione armata in Ucraina. I giocatori e i tifosi della Russia non hanno alcuna responsabilità, ma non possiamo fare finta di nulla".