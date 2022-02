Mancava solamente l'ufficialità da parte della Uefa ma, subito dopo le prime anticipazioni del New York Times, anche il massimo organismo calcistico europeo ha confermato che la finale della Champions League sarà trasferita da San Pietroburgo a Parigi. Il prossimo 28 maggio l'atto conclusivo della competizione sarà disputato allo Stade de France di Saint-Denis, che tornerà ad essere il palcoscenico del più importante torneo continentale per club dopo i precedenti del 2000 (Valencia-Real Madrid) e del 2006 (Barcellona-Arsenal).



Come ulteriore misura adottata come conseguenza dell'invasione militare di Mosca in Ucraina, la Uefa comunica nella nota diffusa qualche minuto fa che i prossimi impegni casalinghi internazionali delle società russe e ucraine, nonché delle rispettive nazionali, dovranno essere disputate in campo neutro.