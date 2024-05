Clamoroso, la Premier League va al voto sull'abolizione del Var!

: come riporta Sky Sports UK, la proposta delandràdurante una riunione istituzionale. La Premier, come organizzazione, è dichiaratamente contro questa mozione, ma riconosce il diritto della squadra arancionera di far valere la propria opinione. Dunque occhi puntati sulla consueta assemblea degli shareholders il prossimo mese, anche se una marcia indietro da parte del campionato più seguito del mondo sarebbe davvero incredibile.

Il Var è stato introdotto nel massimo campionato inglese a partire dalla stagione 2019/2020: la Premier è stata l'ultimo dei top 5 campionati ad accogliere la novità e potrebbe essere anche il primo a disfarsene, sempre che la votazione dia l'esito auspicato dai Wolves.Sono e si sono espressi a favore della tecnologia Mikel Arteta (Arsenal), Unai Emery (Aston Villa), Roberto De Zerbi (Brighton), Vincent Kompany (Burnley), Mauricio Pochettino (Chelsea), Sean Dyche (Everton), Marco Silva (Fulham), Erik ten Hag (Manchester United), Rob Edwards (Luton).

Dall'altra parte della barricata, ecco Thomas Frank (Brentford) e l'ex Crystal Palace Roy Hodgson, sostituito a Selhurst Park da Oliver Glasner che appare più di larghe vedute.Jurgen Klopp (Liverpool), Pep Guardiola (Manchester City), Andoni Iraola (Bournemouth), Eddie Howe (Newcastle) non si sono mai espressi in maniera chiara e netta sul tema.