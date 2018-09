Giuseppe Marotta non sarà più amministratore delegato della Juventus. L'annuncio arriva direttamente da parte del dirigente bianconero, ai microfoni di Sky, subito dopo la gara contro il Napoli:

"Il 25 ottobre scadrà il mio mandato da amministratore delegato della Juventus, si sta attuando una politica di rinnovamento. Non appare il mio nome, rimarrò come direttore generale area sport".



Fino a quando?



"Questo lo decideremo con il presidente".



E' stata una bella serata oggi...



"La Juventus resterà nel mio cuore, sono stati otto anni bellissimi".



E' una scelta sua o della società?



"Lo diremo, volevo comunicarlo per via di possibili uscite capziose. Ma lo definiremo assieme".



E' un'uscita in ottica FIGC?



"Smentisco categoricamente. Al momento è un'esperienza che non mi tocca, non sarò candidato".



Siamo sorpresi, proprio nell'anno dell'assalto alla Champions arriva questa separazione?



"Sì, non voglio aggiungere altro. C'è emozione, ma ne riparleremo più avanti".