Clamoroso Marsiglia. Dopo la pesante contestazione dei tifosi, che ha portato l'irruzione degli ultrà nel centro d'allenamento, oggi è il turno dell'inaspettata decisione di André Villas-Boas. Il tecnico dell'OM, intervenuto in conferenza stampa, ha annunciato: "Avevo esplicitamente detto no all'arrivo di Ntcham. Non sono d'accordo con la politica sportiva del club, ho presentato le mie dimissioni. Non mi hanno ancora risposto, lo faranno a breve. Su Radonjic mi hanno avvisato all'ultimo: non siamo d'accordo, voglio partire. Amo Marsiglia, ma non si tocchi la mia professionalità. Non voglio soldi, non voglio nulla: voglio solo andarmene".