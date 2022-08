Walter Mazzarri al Mondiale in Qatar? Non impossibile. Infatti, secondo quanto riportano media in lingua araba Al Araby, il tecnico ex Cagliari, attualmente libero, sarebbe in trattativa con la federazione marocchina per raccogliere la panchina lasciata vacante da Halilhodzic dopo la qualificazione alla rassegna iridata. Mazzarri sarebbe già a Rabat per discutere personalmente l'accordo.