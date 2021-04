Kylian Mbappé sarebbe già alla ricerca di una casa per risiedere a Madrid già dalla prossima stagione, secondo Goal.com: il portale assicura che l'attaccante francese abbia incaricato uno staff di totale fiducia per avviare le pratiche necessarie al trasferimento della sua residenza nella capitale della Spagna, nonostante lo stesso calciatore abbia detto di non avere le idee chiare sul suo futuro e di volersi concentrare per il momento sulla vittoria della Champions League e del campionato.

Il 22enne termina il suo contratto con il club parigino nel giugno 2022 ed ormai non è più un segreto che è diventatoper la prossima campagna acquisti.