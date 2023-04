. Eppure, quanto successo nel match contro il Lione, sembra l’evolversi di una storia d’amore – quella tra l’argentino ed il tifo parigino – che è destinata a non sbocciare mai. Alla 50ª presenza con la maglia del PSG, nel prepartita,. La sconfitta, l’ottava in tutto il 2023, subita dal PSG ha messo nuovamente in discussione il futuro del campione del Mondo all’ombra della Tour Eiffel.L’episodio di ieri sera, in realtà, è solo una piccola quanto scontata esemplificazione del sentimento popolare del tifo del PSG nei confronti del capitano dell’Albiceleste. Ma facciamo un piccolo passo indietro.. La posizione sul futuro dell’ex Barcellona è chiara oltre che evidente.– in scadenza il prossimo giugno -. I motivi sono molteplici. L’atteggiamento mostrato in campo, diametralmente opposto a ciò che mostra in Nazionale. Inoltre, trattasi di un dato di fatto, a livello di risultati,. Un’eliminazione scottante quanto prematura per le ambizioni del PSG, anche se avvenuta contro una corazzata – nonché tra le favorite assolute alla conquista del titolo europeo – come il Bayern Monaco. Il malumore, quindi, è il sentimento più diffuso nella tifoseria, stanca di spendere ed investire miliardi senza arrivare allo step successivo finale. Ecco che l’arrivo – seppur a zero – della Pulce a Parigi assume connotati fortemente diversi. Un acquisto distaccatosi dal progetto sportivo, visto come insignificante dalla tifoseria, e completamente associato al marketing della società. E qui sorge la domanda fondamentale:Luis Campos sta già preparando la prossima stagione, pur non conoscendo ancora il futuro della stella argentina. Perché, ricordiamolo,Il dirigente del Paris ha perfettamente a mente le regole del fair play finanziario che lasciano ben poco spazio di manovra per il rinnovo dell’argentino,provando ad accontentare ogni possibile richiesta proveniente dallo staff del campione del Mondo. Certo, il risparmio sull’ingaggio di Messi permetterebbe al club parigino maggior respiro e margine di manovra sul mercato.Secondo quanto riportato da diversi media spagnoli – e catalani specialmente –In particolar modo, i blaugrana si stanno avvicinando ai propri maggiori sponsor per capire se l’operazione possa essere realmente messa in atto. Lo stesso vicepresidente del club catalano, Rafa Yuste, negli scorsi giorni, ha confermato pubblicamente che un ritorno di Messi in Catalogna sia effettivamente possibile: “E penso che Leo sia anche innamorato del Barça e della città di Barcellona. Penso che il destino renderà le cose possibili. Vediamo se possiamo avere di nuovo Leo a Barcellona".L’idea è chiara: avere i necessari aiuti economici per soddisfare le esigenze salariali del 35enne. Ci vuole, sia chiaro, un’offerta che sia tale da non mettere a repentaglio le già precarie finanze catalane, la cui priorità è abbassare il monte ingaggi della rosa. Il fair play finanziario, al momento, non consente un benché minimo margine di manovra al Barcellona. Ma ci sono ancora due mesi per presentare il piano di fattibilità ad Javier Tebas, presidente della Liga, sempre molto attento alle operazioni degli attuali leader della Liga.