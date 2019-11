I calciatori del Napoli non sono più in ritiro dopo il pareggio contro il Salisburgo. Secondo Sky Sport, nonostante da programma la squadra dovesse rientrare a Castel Volturno dopo la partita di stasera, i giocatori sono ritornati invece nelle proprie case. L'autorizzazione sarebbe arrivata proprio dalla società dopo l'1-1 in Champions League. Dal club non sono ancora arrivate risposte, ma la situazione è molto delicata. I senatori del gruppo si erano allineati con la posizione di Ancelotti sul ritiro, ma De Laurentiis aveva fatto valere la sua scelta. C'è un cambio di programma all'orizzonte?