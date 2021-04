Ilfa sul serio per Erling Braut. Minoè atterrato in città con il padre dell'attaccante del, come riporta Sport, e subito sono stati prelevati da un uomo di fiducia di Joan, che li ha portati via in macchina. Il neo presidente delha scelto il 9 del futuro e ora prova l'accelerata decisiva, cercando di anticipare gli eterni rivali del Real Madrid e le ricche squadre dellaI rapporti tra Minoe Joan Laporta sono ottimi e l'arrivo a Barcellona dell'agente italiano insieme ad Alfieavvicina l'ex RB Salisburgo ai catalani. La dirigenza, secondo i media spagnoli, è molto fiduciosa: voglionocome 9 della prossima stagione.