Il trasferimento di Gareth Bale allo Jiangsu Suning sembrava ormai cosa fatta, con il giocatore pronto a partire per la Cina e firmare un contratto da 22 milioni netti a stagione con la società gemella dell'Inter. Proprio sul più bello, però, stando a quanto riportato dalla BBC, è saltato il banco, con un dietrofront inatteso del Real Madrid.



I MOTIVI - Alla base del cambio di rotta, ci sarebbe una presa di posizione della dirigenza dei blancos e di Florentino Perez, che non vuole perdere un giocatore di tale spessore a condizioni sfavorevoli. Non solo, perché secondo Marca anche la famiglia del giocatore non era convinta del trasferimento in Cina e ha deciso di alzare il muro rispetto a un affare che sembrava ormai definito e che sta invece vivendo una battuta d'arresto probabilmente decisiva...