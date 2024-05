Clamoroso retroscena da Barcellona: Xavi resta, ma nessuno lo vuole

Dopo che il tecnico del Barcellona, nel corso degli scorsi mesi, aveva annunciato che non avrebbe proseguito l’avventura sulla panchina blaugrana nella prossima stagione, recentemente c'è stato un dietrofront da parte dello stesso ex centrocampista catalano, che ha raggiunto un accordo per rispettare il suo contratto e guidare la formazione del Barcellona anche nell’annata 2024/25, accontentando così i desideri del presidente Laporta che ha insistito affinché Xavi proseguisse nel suo percorso in Catalogna, almeno sino alla fine della prossima stagione..

Secondo quanto riportato da El Larguero, programma sportivo radiofonico spagnolo in onda su Cadena SER,: sono stati fatti dei tentativi con Roberto De Zerbi, tecnico del Brighton, che ha rifiutato, stesso discorso per Hansi Flick. Addirittura, riferisce Cadena SER,Alcune fonti vicine al tecnico gli stanno consigliando di andare via in ogni caso, ma la decisione finale spetterà in esclusiva allo stesso Xavi.