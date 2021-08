La Lazio chiude un colpo. Ed è un colpo storico, perché nel calcio moderno mai nessuno aveva lasciato un club della capitale per l'altro. Maurizio Sarri ha insistito con Igli Tare per avere Pedro in biancoceleste e così sarà: lo spagnolo, fatto fuori da Mourinho alla Roma, lascerà il club giallorosso per trasferirsi sull'altra sponda del Tevere.



RITROVA SARRI - Sotto contratto sino al 2023 con la Roma, Pedro ritrova Sarri dopo la fortunata esperienza al Chelsea, chiusa con la vittoria dell'Europa League, in una stagione in cui l'ex Barcellona realizzò 12 gol. Ora sono pronti a ritrovarsi, perché Pedro, salvo clamorose sorprese, diventerà un nuovo giocatore della Lazio.