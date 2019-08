L'avventura di Andrea Stramaccioni in Iran non sembra avere pace. L'allenatore ex-Roma e Inter ha firmato in estate con l'Esteghal, ma l'esperienza con il club iraniano si è subito rovesciata per le dimissioni di Khatis, l'uomo che l'aveva fortemente voluto nel club, a cui si è aggiunto anche il mancato completamento del centro sportivo e della rosa richiesta sul mercato.



Ieri però Stramaccioni, è stato protagonista di un altro complicatissimo caso diplomatico. L'allenatore è stato infatti bloccato all'aeroporto di Teheran dalla polizia aeroportuale per un visto turistico scaduto. Peccato che Stramaccioni sia invece in possesso di un regolare visto di lavoro. Insieme a lui, tra l'altro è stato costretto a restare in Iran anche il suo collaboratore Sebastian Leto, ex-Catania.