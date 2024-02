Clamoroso, trattativa in corso per la cessione della Roma: i pensieri dei Friedkin, sauditi pronti

Redazione CM

Spuntano nuove clamorose indiscrezioni sul futuro societario e su di una possibile cessione della Roma. Secondo quanto riferito da La Repubblica, infatti, ci sarebbe una trattativa avviata tra alcuni fondi arabi e la famiglia Friedkin (attuale proprietaria del club capitolino) per vendere i giallorossi. Un’indiscrezione che non ha ancora trovato le dovute conferme, ma alcuni dettagli e incontri non sono sfuggiti agli occhi più attenti.



LA SITUAZIONE – Lo scorso martedì, infatti, il capo dell’area legale dei giallorossi era a Riyad, nella Capitale del regno Saudita. Sul tavolo delle discussioni le questioni riguardanti lo sponsor, Riyadh Season, stampato sul petto dei giallorossi, ma non solo. Infatti, durante questo incontro in terra saudita, Eric Williamson, membro del board del club e uomo di fiducia di Friedkin, si era mosso dagli Stati Uniti per raggiungere la Capitale. Un evento che accade soltanto in situazioni estremamente importanti (come, per esempio, l’esonero di José Mourinho dello scorso gennaio). E il fatto che la scorsa settimana fosse di nuovo a Roma ha il suo peso. Qualcosa si sta muovendo e può rimescolare le carte ai vertici del club.



DUE INTERESSI – Secondo quanto riportato da La Repubblica, sono due i profili interessati alla Roma: il fondo Pif (Public Investment Fund), cassaforte del regno Saudita con un patrimonio stimato che sfiora gli 800 miliardi di dollari e proprietaria già del Newcastle in Premier League. In tal caso, bisognerebbe rapportarsi con le norme UEFA sulle multiproprietà, ma è un ostacolo aggirabile. Il secondo nome è sua Eccellenza Turki Alalshikh, presidente della General Entertainment Authority dell’Arabia Saudita, che per un’eventuale acquisizione, farebbe riferimento alle proprie personali risorse.



I PENSIERI DEI FRIEDKIN – Allo stato attuale dei fatti, i Friedkin gradirebbero e converrebbero nell’intraprendere una partnership con una società araba. La famiglia americana vorrebbe rimanere al timone del club capitolino, ma sia PIF che il la General Eintertainment Authority, invece, hanno il desiderio di mettere le mani sul 100% delle azioni giallorosse con un’offerta da 900 milioni di euro immediati, più altri 300 sotto forma di una clausola speciale, un’opzione da esercitare se e quando verrà dato il via libera dal Campidoglio al progetto definitivo del nuovo stadio della Roma a Pietralata. Ma, intanto, i Friedkin ragionano sul futuro della Roma, con le prime trattative già cominciate.