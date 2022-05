Tra poche ore andrà in scena l’ultimo ballo di una serie A che ha regalato tante emozioni. E che ha portato in dote una lotta scudetto apertissima fino all’ultima giornata.Igordirà addio al Verona: al suo posto potrebbe arrivare in gialloblù l’attuale allenatore dell’Udinese Gabriele. Il tecnico croato è un’idea del Bologna che in settimana accoglierà il nuovo direttore sportivo Giovanni Sartori.ha realizzato un piccolo miracolo sportivo salvando lo Spezia ma il suo futuro è ancora tutto da scrivere. La sua avventura in Liguria è ai titoli di coda, al suo posto dovrebbe arrivarecon l’ex Udinese Luca Gotti come principale alternativa. Due ex compagni di squadra di contendono la panchina della Cremonese: si tratta di. Fabio Pecchia può ripartire dall’Udinese anche se è al centro di un corteggiamento forte anche da parte di Parma e Benevento. Mai come nella prossima estate saranno gli allenatori i veri grandi protagonisti del mercato.