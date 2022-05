La dirigenza nerazzurra si è riunita nel centro sportivo nella serata di ieri, cenando e pernottando ad Appiano Gentile in vista di giornate che saranno decisive per delineare le prossime strategie.- Secondo quanto appreso dae di quella del Milan a Reggio Emilia, che ha sancito la vittoria dello scudetto da parte dei rivali cittadini.per comprendere se l'offerta da 4,5 milioni di euro più bonus sarà ritenuta sufficiente per rinnovare il contratto in scadenza a giugno o se il croato preferirà prendere in considerazione altre proposte, come quella arrivata dalla Juve.che si appresta a prolungare l'accordo in scadenza nel 2023 e a discutere della campagna acquisti/cessioni di questa estate. Il tecnico piacentino è perfettamente a conoscenza del fatto che il club abbia la necessità di ridurre ulteriormente il monte ingaggi del 15% e che debba registrare un attivo significativo entro il prossimo 1° settembre. Una o più pedine potrebbero essere dunque sacrificate, ma Inzaghi detterà la linea anche sui ruoli da coprire per mantenere l'Inter altamente competitiva.