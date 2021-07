Una fase di stallo che ha fatto muovere qualcosa. In senso negativo. Granit Xhaka, oggetto del desiderio della Roma di Mourinho, prima richiesta dello Special One appena sbarcato nella Capitale, rinnoverà il proprio contratto con l'Arsenal. I Gunners, che sono rimasti fermi sulla richiesta di 20 milioni di euro per il capitano della Svizzera, non hanno ricevuto un'offerta soddisfacente dai giallorossi, e così hanno rimesso Xhaka al centro del progetto, proponendogli un contratto sino al 2025.



IL RINNOVO - Proposta di rinnovo, quindi, per il 34 biancorosso, attualmente in scadenza nel 2023. Xakha aveva trovato un principio d'accordo con la Roma, per un contratto quadriennale, ma la Roma non l'ha mai trovato con l'Arsenal e, stanco di aspettare, il classe '92 ha deciso di continuare il suo percorso a Londra. Con la Roma che, ora, dovrà trovare un nuovo obiettivo per rinforzare il reparto mediano.