La numero 10 dell’eterno capitano della Roma, Francesco Totti, sarà forse intoccabile, inavvicinabile., dai tempi del ritiro dell’ottavo Re di Roma. ". Illuminante la visione di gioco con la quale libera El Shaarawy prima – ed Abraham poi -, una visione che proietta la Roma nelle zone più nobili della classifica di Serie A. Complice anche la penalizzazione di 15 punti inflitta alla Juventus,, distante di un solo punto dal Milan 2° in classifica – rossoneri che però devono ancora giocare il loro turno di campionato contro la Lazio -. Il tecnico portoghese non può che sorridere guardando la graduatoria, coccolandosi la sua gioia argentina." dichiarava recentemente Mourinho. Parole – che mai come quest’anno – sono supportate da fatti concreti., a cui bisogna sommare i 3 gol realizzati tra Europa League e Coppa Italia. L’argentino ha contribuito in modo tangibile sulla stagione della Roma:che sia segnando o mettendo a referto un passaggio decisivo.Semplicemente determinante. Il prossimo passo per il classe ‘93 è splendere nel palcoscenico del Maradona, in casa del Napoli. Un incontro che rilancerebbe, senz’ombra di dubbio alcuno, le ambizioni europee della Roma., società che ha deciso di non credere più nel suo talento e di bloccare ogni proposta di rinnovo sin dalla scorsa primavera. Ma un giocatore del calibro della Joya avrebbe sicuramente fatto comodo alla causa bianconera. Adesso, è la Roma a godere delle sue giocate. Le 9 vittorie su 11 partite – nelle quali è partito titolare – sono un altro dato che testimoniano la centralità di Dybala nel progetto Roma.. Il contratto del numero 21 scade nel 2025 ma i Friedkin hanno fretta – e voglia – di prolungare l’attuale accordo. La clausola d’uscita – pari a 12 milioni per l’estero e 20 per l’Italia – spaventa la società giallorossa, pronta a correre ai ripari attraverso un sostanzioso aumento dell’ingaggio.. Un rinnovo strettamente legato alla figura – ed alla presenza – di José Mourinho sulla panchina della Roma. Il club è chiamato a dare un’impronta decisa, in un momento storico in cui il caso Zaniolo sta tenendo banco nei pensieri della società. Un matrimonio destinato ai titoli di coda, una rottura che è ormai diventata insanabile.