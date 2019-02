Modella, showgirl e influencer. Claudia Romani ha costruito il suo profilo partendo da L’Aquila, dove è nata, per poi trasferirsi, studiare e lavorare in Danimarca e Inghilterra. Per arrivare, infine, a Miami, la sua attuale casa. Fotografata da GQ, Maxim, Cosmopolitan e Playboy Italia, la 36enne aquilana è una grande tifosa del Milan. E sono il rosso (del suo abbigliamento intimo) e il nero (dei suoi capelli) a dominare nelle ultime foto postate sul suo profilo ufficiale di Instagram. Guardare per credere, nella FOTOGALLERY!