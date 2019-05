La pistola di Krzysztof Piatek si è inceppata, colpa di un Milan che fatica a trovare risultati, gioco e continuità. E allora per provare a riattivare il pistolero, direttamente da Miami ci ha pensato una tifosa rossonera doc. Claudia Romani, bellissima modella italiana che, insieme alla modella svizzera Daisy Jae si è fatta fotografare in bikini in spiaggia sfoggiando la maglia della punta polacca. Basterà per far risuonare ancora il pum pum pum negli stadi? Ecco Claudia e Daisy nella nostra gallery.