Nuova squadra per l'ex Arsenal e Manchester City Gaël Clichy, 35 anni. Il terzino sinistro, svincolato dall'Istanbul Basaksehir, ha firmato un contratto di 18 mesi con il Servette FC, con cui si stava allenando da un mese. "È una sfida entusiasmante e spero di poter portare la mia esperienza e dare il massimo in campo per aiutare il club a progredire" ha spiegato il giocatore sul sito della squadra svizzera. "Sono con il gruppo da alcune settimane e sta andando molto bene. Non vedo l'ora di poter indossare i colori granata il prima possibile!".