Club Brugge, De Cuyper attacca l'arbitraggio: 'Il rigore per la Fiorentina è incomprensibile'

un' ora fa

Maxim De Cuyper ha illuso tutti i tifosi del Club Brugge con il suo gol di poter approdare in finale di Conference League. Un sogno infranto dal numero 9 della Fiorentina Lucas Beltran che ha trasformato in maniera glaciale il rigore conquistato da Mbala Nzola a pochissimi minuti dal termine della partita. Una decisione, quella di assegnare il penalty, che non è però andata evidentemente giù al terzino come ai suoi compagni. De Cuyper ha parlato così nel post gara ai canali ufficiali del club belga:



DISCUTIBILE - "Rigore? Scelta incomprensibile. L'arbitro non ha fischiato nessun contrasto del genere durante la partita, perché l'ha fatto nella nostra area? Detto ciò, la Fiorentina è stata superiore. Ha preso tanti pali e si meritava di segnare. Noi potevamo, con più attenzione, arrivare ai supplementari."