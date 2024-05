Conference League, Olympiacos-Aston Villa LIVE dalle 21: chi in finale con la Fiorentina?

Uscirà dal Giorgios Karaiskakis del Pireo (Atene) il nome dell'il 29 maggio, sempre nella capitale greca ma allo stadio Agia Sophia, quello dell'AEK. Questa sera, nella semifinale di ritorno, l'di Mendilibar parte dal vantaggio di 4-2 ottenuto a Birmingham contro l'di Emery: entrambi i tecnici hanno vinto in Europa con il Siviglia e si ritrovano contro per continuare il rapporto positivo con le coppe.E' la sfida dei bomber: il capocannoniere del torneo,, tripletta all'andata, contro, a segno nella stessa partita e nella miglior stagione della sua carriera. Ma anche degli ex Serie A, che partono dalla panchina: da una parte Stevan, che sogna di ritrovare proprio la Fiorentina che lo ha lanciato nel calcio dei grandi, dall'altra Nicolò, che ai viola è stato spesso accostato recentemente.

Tzolakis; Rodinei, Retsos, Carmo, Quini; Hezze, Iborra, Chiquinho; Podence, Fortounis; El Kaabi. All.: Mendilibar.Martinez; Konsa, Diego Carlos, Pau Torres; Cash, McGinn, Douglas Luiz, Digne; Diaby, Watkins, Bailey. All.: Emery.