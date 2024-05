Club Brugge-Fiorentina nel ricordo di François Sterchele, l'attaccante belga che impazziva per il viola Toni

, mercoledì 8 maggio 2024, è una partita speciale: non solo perché vale la finale di(i viola partono dal 3-2 dell'andata), ma anche perché cadeLa storia è stata ricordata dai media belgi e ripresa da quelli fiorentini, tra cui Violanews.Sono le 2 di notte dell'8 maggio del 2008, al Club Brugge arriva la tragica notizia del decesso di. Un attaccante classe 1982, nato a Liegi ma con vaghe origini italiane, che era entrato nel giro della Nazionale belga, anche se non una presenza fissa per il ct Vandereycken e per chi ha allenato prima di lui.Eppure aveva dei grandi piani. A 25 anni aveva fatto il salto dal Germinal Beerschot al Club Brugge, proprio in contemporanea al cambio di maglia del, passato dalla Fiorentina al Bayern Monaco. FrançoisE non vedeva l'ora di giocare il 30 maggio contro di lui, in un'amichevole Italia-Belgio proprio al Franchi di Firenze. La vita ha avuto altri piani.

​Stijnera il portiere di quel Club Brugge e della Nazionale belga. e a Het Nieuwsblad ha raccontato quei momenti e la partita con l'Italia:“François non è stato convocato nelle precedenti partite internazionali con il Belgio. In Italia non sarebbe mancato, aveva giurato. Ebbene, François era lì. Luca Toni ha avuto un significato speciale per François, era il suo esempio, perché segnava sempre ovunque e aveva una vera fisionomia italiana. Questo piacque a François, anche lui si sentiva italiano per le sue origini. Adorava quella cultura fino all'estremo, cosa che si rifletteva nelle sue scelte di abbigliamento e nel suo amore per la cucina italiana".

In occasione di quell'Italia-Belgio,, con il benestare dell'attaccante italiano. Ci avrebbe dovuto pensare van Buyten, che giocava al Bayern con Toni, ma non c'era per via di un intervento ai denti. Se ne occupò proprio Stijnen."Sul volo di ritorno per Bruxelles non ho messo la maglietta di Toni nel bagaglio, perché non volevo che andasse persa. L'ho portata vicina al cuore, chiusa in una borsa. Quando sono arrivato in Belgio, sono andato subito ad Alleur. Sapete dov'è quella maglia adesso? È drappeggiata attorno all'urna cineraria di François".